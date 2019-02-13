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"Şehir Eşleştirme Hibe Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:32 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin programı kapsamında, Yunanistan'ın Parga Belediyesi ile iş birliği yapacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Yunanistan'ın Parga Belediyesiyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Proje sorumlusu ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin tüm ilçelerine program kapsamında destek verdiklerini ve bunun devam edeceğini söyledi.

MEÜ'nün kente sunacağı katkılar konusuna da çok duyarlı olduklarını belirten Yağcı, Türkiye ve AB arasında "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında oluşturulan "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi"nde üniversitenin de yer aldığını ifade etti.

Yağcı, turizm sektöründeki personelin eğitilmesinin sağlanacağını vurgulayarak, "Ülkemize gelen turist sayısı ile elde edilen gelirin artırılması için bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu gelirden ve turist sayısından Erdemli'nin daha fazla pay alması için bu tür projelere ihtiyaç vardır. Bu proje ile sektör çalışanlarının eğitimi sağlanacaktır." diye konuştu.

- "Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliğine gitmemiz gerekiyor"

Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas da Türkiye'nin AB üyeliğine bir an evvel kabul edilmesinden yana olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkler gerçekten sıcakkanlı ve misafirperverler. Biz de Erdemli Belediye başkanını Parga'ya davet ediyoruz. Mersin'in ve özellikle de Erdemli ilçesinin tarihi ve turistik zenginliğini yakından gördük. Bize çok turist geliyor, öyle sanıyorum ki Erdemli'ye de aynı oranda turist geliyordur. Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliğine gitmemiz gerekiyor. Yunanlıların Erdemli'ye Türklerin de Parga'ya gelmesini arzu ediyoruz. Böylelikle turizm sayesinde dostluklarımız da artacaktır."

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ilçe nüfusunun 140 bin civarında olduğunu, yaz döneminde bu rakamın 650-700 binlere çıktığını aktararak, "Parga Belediyesi ile AB projesi kapsamında iş birliği yaptık. Proje, özellikle turizm sektöründeki işletme çalışanlarının eğitilmesine yönelik." ifadesini kullandı.

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Şehir Eşleştirme Hibe Programı

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