MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Yunanistan'ın Parga Belediyesiyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Proje sorumlusu ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin tüm ilçelerine program kapsamında destek verdiklerini ve bunun devam edeceğini söyledi.

MEÜ'nün kente sunacağı katkılar konusuna da çok duyarlı olduklarını belirten Yağcı, Türkiye ve AB arasında "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında oluşturulan "Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi"nde üniversitenin de yer aldığını ifade etti.

Yağcı, turizm sektöründeki personelin eğitilmesinin sağlanacağını vurgulayarak, "Ülkemize gelen turist sayısı ile elde edilen gelirin artırılması için bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu gelirden ve turist sayısından Erdemli'nin daha fazla pay alması için bu tür projelere ihtiyaç vardır. Bu proje ile sektör çalışanlarının eğitimi sağlanacaktır." diye konuştu.