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Şehir Eşleştirme Projesi Zirvesi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "Bazı şehirlerin 20-30 tane kardeş şehri var. Bu kadar kalabalık kardeşlerin hiçbir şeye yaramayacağı kesindir. Bunların gözden geçirilmesi lazım"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bazı şehirlerin 20-30 tane kardeş şehri var. Bu kadar kalabalık kardeşlerin hiçbir şeye yaramayacağı kesindir. Bunların gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Projesi Zirvesi"ne katılan Ortaylı, şehirlerin günümüzde çok büyüdüklerini ve kalabalıklaştıklarını, bu durumun kentlerin tarihlerindeki en tehlikeli safhada olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ortaylı, büyük ve kalabalık şehirlerin doğal çevreyi ciddi ölçüde tahrip ettiğine işaret etti. Kentler arasında "kardeşlik" ilişkileri kurulduğunu anımsatan Ortaylı, kardeş şehir olan bazı kentlere bakıldığında birbirlerine benzer hiçbir özelliklerinin olmadığının görüleceğini anlattı.

Ortaylı, bazı şehirlere bakıldığında Güney İtalya'nın fakir şehirlerine kardeş şehir olarak küçük Asya'nın fakir şehirlerinin verildiğini aktararak şöyle devam etti:

"İki çıplak yakışır bir hamama. Bunların birbirleriyle ne yapacakları su götürür. Doğu Anadolu'nun fakir şehirleriyle Batı'daki zengin şehirler eşleşmişler. Buradaki amaç nedir onu bilmiyorum ama amaçta başka şeylerin de olması gerekir. Batı Avrupa kıtasındaki teknik bilgileri, iktisadi imkanları ve kültürel destek imkanları çok olan şehirlerin sadece ve sadece cahil okutmak için değil bazı ahval de yarı cahil okutmayı da göz önüne alması gerekir. Bazı şehirlerin 20-30 tane kardeş şehri var. Bu kadar kalabalık kardeşlerin hiçbir şeye yaramayacağı kesindir. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Ciddi bir yakınlık kurulması lazım. Bu yakınlığı kurarken yapılacak tek şey şudur, iki şehir arasında eğitim ve kültürün yaratacağı nedir."

- Viyana ile Ankara'nın kardeş şehirliği

Viyana ile Ankara'nın kardeş şehir olmasını değerlendiren Ortaylı, iki kent arasındaki kardeşlik ilişkisinin kültürel ve sanatsal eylemlerde kendisini göstermesi gerektiğini belirtti. Ortaylı, "Bizim Cumhuriyetimizin kurup geliştirdiği bu şehir ve onun kültürel müesseseleri Avusturya'ya ve iki harp arası Viyana'ya çok şey borçludur. Operamızdan tutun tiyatroya, konservatuvara ve mimarimize kadar adam akıllı etkilendiğimiz bir yerdir." diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici de konuşmasında 2008 yılında her iki insandan birisinin şehirde yaşamaya başladığını, 2050 yılında ise bu rakamın daha da artacağını belirtti.

Nüfusun artmasıyla en büyük şehirlerin Tokyo, New York, Kahire ve İstanbul olmayacağını ifade eden Ekici, 2050'li yıllarda en büyük şehirlerin Afrika ve gelişmekte olan ülkelerden çıkacağını söyledi. Ekici, şehirleri nüfusun artmasıyla birlikte büyük zorluk ve fırsatların beklediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici tarafından plaket verildi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici

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