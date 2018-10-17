"Şehir futbol kulüplerinin aydınlatma giderleri bütçeden karşılansın"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin grup toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Erol, yaklaşık 5 milyon Suriyeli'yi barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendi vatandaşlarının mağduriyetini gidermesi gerektiğini söyledi.

Gürsel Erol, "Elazığspor'un şu anda elektrikleri kesik, 452 milyar lira borcu var. Bu borç ödenemiyor. Şehir kulüplerini bu yükten kurtarmak lazım. Her şehir takımı, o şehrin milli markası olan bir değer. Çok ciddi bir maliyeti de getirmiyor. Grup başkanvekillerimizle görüştük, diğer partilerin grup başkanvekilleri ile de görüşeceğiz. Sanıyorum 45 gün içinde Genel Kurula inecek. Orada eğer tasarruf mantığına takılmazsa sonuç alacağız." diye konuştu.

Erol, "Üzülerek söylüyorum ki artık Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ayrıcılıklı değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ayrıcalıkları, devletin imkanlarının onlara tanınması, kendi yurttaşlarımızdan daha fazla. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken, bunlara sabit her ay ücretler ödenirken, diğer taraftan primini ödeyip emeklilik hakkını kazanan insanların bu şekilde mağdur edilmesini çok doğru bulmuyorum." dedi.

Gürsel Erol, AK Parti milletvekillerinin, kabinede parlamento dışından bakanlar bulunmasından rahatsızlık duyduğunu iddia ederek, "Duyumlarımıza göre, önümüzdeki günlerde kabinede değişiklik olabilir. Bu sistemle, bu rejimle ülkenin ve devletin yönetilemeyeceği gün geçtikçe ortaya çıkan bir gerçek." ifadesini kullandı.

Partisinin yerel seçimlerdeki adaylarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erol, bu durumun, partisinin kuracağı ittifaklarla netleşeceğini ifade etti. Erol, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek." diye konuştu.

Gürsel Erol, ayrıca Türkiye'nin 3 yıl içinde erken seçime gideceğini de iddia etti.

