"Şehir hastaneleri her kesimi memnun ediyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Türkiye genelinde hizmete giren şehir hastanelerinin toplumun her kesimini memnun ettiğini belirtti.

Eldemir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, hizmete girmesi planlanan sağlık tesislerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşın en çok memnun olduğu kamu kurumlarının başında geldiklerini vurgulayan Eldemir, bu memnuniyetin artarak devam etmesi için de yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Kalitesi ve konforuyla son dönemde Türkiye'nin şehir hastanelerini konuştuğunu anlatan Eldemir, şöyle devam etti:

"Sağlıkta ülkemizi daha ileri bir noktaya götürmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük şehir hastanelerini inşasına başladık. Şu anda isimlendirilen 30 hastane yatırımımız var. Bunlardan 6'sını milletimizin hizmetine sunduk. Bugün itibariyle Adana, Mersin, Elazığ, Kayseri, Isparta ve Yozgat'ta bu hizmeti veriyoruz. Yakın tarihte de Ankara, Eskişehir ve Manisa'da 3 şehir hastanemizi daha açacağız."