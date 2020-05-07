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'Şehir Hastaneleri koronavirüs gerekçesiyle kamulaştırılabilir'

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınının şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebep olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir." dedi.

'Şehir Hastaneleri koronavirüs gerekçesiyle kamulaştırılabilir'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgınının şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebep olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir." dedi.
Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastaneleri için devletin 25 yıl döviz bazında kira ödeyeceğini, döviz kuru arttıkça bu kiraların artacağını belirterek, "Bir şehir hastanesi için bir yılda ödediğimiz kira ve hizmet bedeliyle o hastaneyi yapma imkanımız var. Madem bir yılda ödediğimiz kirayla bu hastaneleri yapıyorsak, neden biz 25 yıl boyunca bu hastanelere kira vermek zorundayız?" diye konuştu.

Şahin, bir milletvekili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da Sağlık Bakanlığı'ndan da şehir hastanelerinin kira bedelleriyle ilgili bilgi alamadıklarını ileri sürerek, bu bedellerin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

CHP'nin şehir hastanelerinin kamulaştırılması için Meclis Başkanlığı'na verdiği bir kanun teklifi bulunduğunu kaydeden Şahin, "CHP olarak şehir hastanelerine karşı değiliz. Hastaneler üzerinden yapılan yolsuzluklara ve soyguna karşıyız. Ülkemizin etkisi altında kaldığı bu koronavirüs salgını şehir hastanelerinin kamulaştırılması için mücbir sebeptir. Bu Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek şehir hastaneleri kamulaştırılabilir. Bunu iktidarın dikkate almasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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