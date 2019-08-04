"Şehir hastaneleri sağlık alanında ulaşılan en son merhaledir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerimiz, son modern teknoloji ve fiziksel konforuyla sağlık alanında ulaşılan en son merhaledir. Bu cihazları ve bu binaları canlı kılan, içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir." dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa-İzmir Otoyolu Badırga mevkisinde gerçekleştirilen "Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hizmete kazandırdıkları için mutlu oldukları Bursa Şehir Hastanesinde en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Koca, Bursa Şehir Hastanesinin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şehir hastanesi, 366 bin metrekare arazi üzerinde yaklaşık 475 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 403 poliklinik odasında aynı anda muayene hizmeti verebilecek kapasiteye sahiptir. 217'si yoğun bakım yatağı olmak üzere tamamı hasta mahremiyetine özen gösteren nitelikli odalar şeklinde planlanmış bin 355 yatağı mevcuttur. 6 blok halinde inşa edilen kompleksimiz genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşmaktadır.