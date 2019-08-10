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Şehir hastaneleri, sağlık turizmini zirveye taşıyacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki dönemde sağlık turizmini Türkiye’de markalaştıracaklarını açıklamasına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki dönemde sağlık turizmini Türkiye’de markalaştıracaklarını açıklamasına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler’den destek geldi. Bakan Koca’nın açıklamalarının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Terziler, "Özellikle şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık turizmini Türkiye’de markalaştırmak istediklerini ve bunun için gerekli sürecin başladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Türkiye’nin sağlık turizminde çok önemli bir ülke olduğunu ve özellikle de son 5 yıldır ciddi bir yukarı ivmenin olduğunu kaydeden Terziler, Bakanlığın markalaşma yönünde atacağı adımların büyük fayda sağlayacağını dile getirdi. Devletin stratejik bir planla devreye girmesiyle Türkiye’nin önünün daha da açılacağını ifade eden Terziler, bu konuda özellikle şehir hastanelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Terziler, "Şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz" dedi.
Terziler, şöyle devam etti:
"Bunun yanında Sayın Sağlık Bakanımızın da özel sektörde birtakım kalite programlarını uygulatıp bunların takibinin yapılacağını düşünüyorum. Bu hepimiz için bir fırsattır. Dünyada şu anda sağlık turizminin yüzde 62’sini saç ekimi ve estetik cerrahi oluşturuyor. Türkiye’nin dünya sağlık pastasından saç ekim ve estetik konusunda aldığı pay 1 milyar doları geçti ve bu konuda ülke olarak çok iyiyiz. Ancak piyasada maalesef saç ekim konusunda son dönemde merdiven altı ve kayıt dışı işlemler artmaya başladı. Son derece kalitesiz işlemlerin yapıldığı bu noktalar ele alınıp tertemiz ve kaliteli bir yapı oluşturulursa, 1990 sonrası Laleli’de yaşadığımız gibi bir hüsrana uğramayız. Bu konuda özellikle yetkilileri ciddiyetle uyarıyorum."
Terziler, Türkiye’nin saç ekimi ve estetik yanında dünyada çok zor bir şekilde yapılan böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakilleri gibi genel hastanecilik hizmetlerimizde de çok iyi bir durumda olduğuna işaret etti. Sağlık turizminde hasta deneyimlerinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin fiyat/kalite dengesi ve üstün hizmeti sayesinde güçlü referanslar elde ettiğini anlatan Terziler, ancak olumsuz haberlerin de hızlı yayıldığına dikkat çekti. Terziler, "Dünya insanı herhangi bir sektöre veya ülkeye bir kere küstüğü zaman geri dönmesi çok zor oluyor. Müşteri nazlıdır. Bu konuda hızlı, ciddi ve kalıcı adımlar atılırsa Türkiye’nin 10 yıl içinde artan bir ivme ile sağlık turizminde en üst seviyelere ulaşacağına inanıyorum" dedi.

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