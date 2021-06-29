Şehir hastaneleri satılıyor mu? Rönesans Holding’den açıklama

Rekabet Kurumu tarafından Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin izin verildiğine dair haberlerin ardından Rönesans Holding’den açıklama geldi .

Açıklamada bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi hastanelerin satışı ya da devri söz konusu olmamakla birlikte, Rönesans Sağlık Yatırım grubu, ilgili şehir hastanelerinin yatırımcısı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabı olmaya devam ettiği bilgisi aktarıldı.

Açıklamada Rönesans Sağlık Yatırım (RSY), ülkemizde erişilebilir kaliteli sağlık hizmetleri alt yapısını oluşturan Şehir Hastanelerinin hayata geçirilmesine öncülük ettiği bildirildi.

Açıklamada “Yatırımcı rolü ile, Yozgat, Adana, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir Şehir Hastanelerini, yurt dışı finansörler vasıtasıyla yerli finansman kaynağı kullanmadan başarıyla tamamlamış ve ülkemize yüksek katma değerle kazandırmıştır. Şehir Hastanelerinde, Proje Sözleşmeleri kapsamında, yemek, güvenlik, çamaşır, bakım onarım gibi birçok hizmetin ifa sorumluluğu yatırımcı şirketlere verilmiştir. Bu hizmetlerin sağlanması amacıyla 2015 yılında, Rönesans İşletme Hizmetleri (RIH) kurulmuştur. Rönesans İşletme Hizmetleri, yatırımcı şirketlerimiz tarafından, Yozgat, Adana, Elazığ ve Bursa Şehir Hastanelerinde Hizmet Sağlayıcı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

SOFT HİZMETLER DEVREDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek sene (2022) yapılacak Pazar Testi (ilgili hizmetlerin her 5 yıllık sürede yeniden ihale edilmesi) nedeniyle, rekabeti ve sürdürülebilirliği desteklemek için Rönesans uzmanlığı ve katkısı sınırlı olan temizlik, güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi hizmetlerde dünya devi ve sektörün lider firması ISS Tesis Yönetimi Hizmetleri A.Ş. (ISS) ile işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yapıda hizmetleri iki ayrı firmanın yöneteceği bir planlama yapılmıştır.

Bu kapsamda temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş gibi soft hizmetler ISS’e devredilerek, hastaneler için kritik önem taşıyan medikal destek hizmetler ve bina bakım onarımı gibi teknik hizmetler Rönesans’ın uluslararası tecrübesi doğrultusunda, Rönesans tarafından sağlanmaya devam edilecektir. Söz konusu soft hizmetlerin devredilmesiyle mevcut projelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve istikrarının sürdürülmesini amaçlanmaktadır.

Bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi hastanelerin satışı ya da devri söz konusu olmamakla birlikte, Rönesans Sağlık Yatırım grubu, ilgili şehir hastanelerinin yatırımcısı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabı olmaya devam etmektedir.”

İHA

