"Şehir hastanelerini çok önemsiyoruz"

MANİSA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerini çok önemsediklerini belirterek, "Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlamak istiyoruz. Dolayısıyla burada şehir hastanelerinde verilen hizmet, personel ve hekim sıkıntısı anlamında bir sorun yaşanmaması için büyük bir gayret içinde olacağız." dedi.

Bakan Koca, geçen hafta hasta kabulüne başlayan Manisa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, servislerde yatan hastaları, yeni doğmuş bir bebeği ve annesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Koca, Hükümet tarafından başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm Reformu"nu daha ileri noktaya taşımayı, sağlık çalışanlarıyla birlikte hasta memnuniyetini öncelikli kılan vizyon çalışmasını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Sağlıkta büyük dönüşüm hareketini özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastaneleriyle taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni yerinde görüp, varsa sorunları ilgili kişilerle görüşüp çözüm geliştirmek amacıyla ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: