AFYONKARAHİSAR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede, hastanın artık oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla insan kaynağıyla ileri teknolojisiyle son noktada hizmet veren hastaneler olacak." dedi.

Koca, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Daha sonra Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Koca, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı. Koca, esnaf ziyaretinde her girdikleri mağazada ikramlarla karşılaştıklarını söyledi.

"Afyonkarahisar'ın tabii ki lokumu, helvası ve sucuğunun tadı için çok şeyler söylenebilir." diyen Koca, "Fakat, tatlıdan da uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'nin en iyi sucuğu Afyonkarahisar ve Kayseri'de diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Koca, daha sonra Sinanpaşa ilçesindeki 50 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmayı kendilerine hedef koyduklarını vurguladı.