Şehir Hastanesi yüzde 90 doluluğa ulaştı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi’nin yüzde 90 doluluğa ulaştığını, 4 ayda 650 bin hastaya bakılırken 2 bine yakın doğum gerçekleştiğini ve bin kadar da anjiyo yapıldığı belirtti.

Şehir Hastanesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dr. Bilge, hastane binasının akıllı teknoloji ile donatıldığını söyledi. Doç. Dr. Uğur Bilge, "Şehir Hastanemiz açılalı yaklaşık 4 ay oldu. Daha geniş ve daha ferah bir binaya kavuştuk. Hem çalışan hem de hasta memnuniyetini önceleyen bir mimarisi var. Akıllı bina teknolojisiyle donatılmış durumda. Her yerde havalandırması var, daha temiz, daha ferah. Hastane enfeksiyonlarının riskini azaltan bir hastane. Bunun haricinde daha önce Devlet Hastanesinde olmayan özel birimlerimiz var var" dedi.

"4 ayda 650 bin hastaya bakıldı"

Hastanede yüzde 90 doluluk oranının olduğunu ve 4 ayda 650 bin hastaya bakıldığını ifade eden İl Müdürü Doç. Dr. Bilge, "4 ay olmasına rağmen 650 bin hasta bakıldı burada. 2 bine yakın doğumumuz var, yaklaşık bin kadar da anjiyomuz var. Bu şekilde güçlü bir hizmet veriyoruz. Halkımızın Şehir Hastanesi’ne talebi yüksek, şuanda yaklaşık yüzde 90 dolulukla hizmet veriyoruz. Bende, başhekimimiz de, idareci arkadaşlarımızda hastalarımızı geziyoruz, ziyaret ediyoruz ve inanılmaz bir memnuniyet var. Daha önceki hastanemizde bizim nitelikli yatağımız azdı. Nitelikli yatak derken bir veya iki kişinin kaldığı, daha fazlasının kalmadığı, içerisinde banyo ve tuvaleti olan odayı kastediyoruz. Buranın tamamı nitelikli yatak, bu bağlamda baktığımız zaman da hastalarda inanılmaz bir memnuniyet var. Çünkü geniş, ferah, havalandırması olan, içerisinde banyo ve tuvaleti olan bir odada kalıyorlar ve bu nedenle gayet memnunlar. Aynı zamanda binanın mimarisinden de, verilen hizmetten de, yönlendirme personeli olsun, hasta taşıma olsun, yemek kalitesi olsun inanılmaz bir memnuniyet var" diye konuştu.

Son olarak Eskişehir’e Şehir Hastanesi kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge şunları söyledi;

"Burada hayır duası alan kişi Cumhurbaşkanımız. Biliyorsunuz onun projesi, hayalim dediği proje ve kendisine çok fazla hayır duası alıyoruz. Biz de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz."



