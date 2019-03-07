KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesinde, "Hasta-Kimlik-Yemek Tipi Doğrulama Modülü" uygulamasıyla hastaya özel yemek hizmeti veriliyor.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastalar için yemek yapımında kullanılan tüm ürünler diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından belirlenerek, teslim alınışından saklanmasına, temizlenmesine, doğranmasına ve pişirilmesine kadar her süreç titizlikle takip ediliyor ve hastalara kaliteli yemek hizmeti veriliyor.

Lezzet ve sunumdaki özenin yanı sıra hastalara diyetisyenler tarafından belirlenen "kişiye özel" hazırlanmış menüler sunuluyor.

Beslenmede hasta güvenliğini tehlikeye atacak riskleri ortadan kaldıran bu sistemde, hasta diyetine göre özel olarak hazırlanan yemeklerin sunumu, hasta bilgilerini içeren barkodlu tepsilerle yapılıyor.

Hasta bilgilerini içeren barkodun yapıştırıldığı tepsilere konulan yemekler, görevli tarafından hastanın kolundaki tanıtım bilekliğinde bulunan barkodla eşleştirildikten sonra hastaya teslim ediliyor. Herhangi bir eşleşme hatasında ise sistem uyarı veriyor.