KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Kayseri Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazları, ferah binaları, tek kişilik doğum odalarıyla kentin yanı sıra çevre illerdeki hastalara da "konforlu" sağlık hizmeti veriyor.

Toplam 465 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, tecrübeli doktorları ve sağlık çalışanları, geniş, ferah koridorları, tek kişilik hasta odaları ve son teknolojiye sahip cihazlarıyla sağlıkta kalite ve konforu bir arada bulunduruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs'ta açılışı yapılan ve 9 Mayıs itibarıyla bazı bölümlerinde hasta kabulüne başlayan Kayseri Şehir Hastanesine ağustos ayı sonuna kadar yaklaşık 663 bin başvuru yapıldı, 24 bin hasta yatarak tedavi gördü.

30 Haziran'da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı doğumevinin Şehir Hastanesine bünyesine taşınmasından bugüne kadar da 1850 doğum gerçekleşti.

Doğumevi hastanesindeki 3-4 kişilik odaların yerine tek kişilik odalara sahip yeni hastanede bazen bir günde 40 doğum oldu.