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Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü’nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi’nin 16 Temmuz’dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden yoğun bakım hastalarının taşınma işlemiyle devam ediliyor.

Bursa’da bünyesinde 6 hastaneyi barındıran ve Sağlık Üssü’nü andıran bin 355 yataklı Şehir Hastanesi’nin 16 Temmuz’dan itibaren hasta kabulüne başlaması sebebiyle, şehir merkezindeki bazı hastanelerden yoğun bakım hastalarının taşınma işlemiyle devam ediliyor. Bursa Devlet Hastanesi’ndeki 72 yoğun bakım hastası, Şehir Hastanesine ambulanslarla taşınıyor.
157 yıllık geçmişi bulunan Osmangazi semtindeki Bursa Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ve sistemler dün sabah saatlerinden itibaren taşınmaya başlamıştı. Taşınma işlemine bugün de yoğun bakım hastalarının taşınmasıyla devam ediliyor. 30’dan fazla ambulansla, 72 yoğun bakım hastası büyük bir özenle sevk ediliyor. Ayrıca Bursa Devlet Hastanesi’nin tadilatı yapıldıktan sonra butik hastane olarak hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor

Şehir Hastanesine taşınma işlemleri devam ediyor
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