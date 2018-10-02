HABER

Şehir Hatları 9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:31 | Son Güncelleme

Şehir Hatları'nda, 50'ye yakın iskeleden günde 600'ün üzerinde sefer gerçekleştirilirken 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu taşındı - İstanbul Şehir Hatları Vapuru Kaptanı Alkut Poyraz: - "İstanbul'da çok fazla toplu ulaşım araçları var ama vatandaş Boğaz havasını tercih ediyor. İstanbul Boğazı'nda da, dünyanın en tehlikeli su yollarından birinde kaptanlık yapmak ciddi bir sorumluluk" - Kaptan Tuncay Yeniay: - "Şehir hatları ayrı bir kültür. Koltuklarımızın dizaynına dikkat edin, hep yüz yüze bakar. İnsanlar yüz yüze otursunlar ve muhabbet etsinler diye dizayn edilmiş"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - İstanbul'da 50'ye yakın iskeleden günde 600'ün üzerinde sefer gerçekleştiren Şehir Hatları vapurlarında, 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu taşındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kent içi deniz ulaşımını sağlayan ve 167 yıldır hizmet veren Şehir Hatları, bu yıl da en fazla tercih edilen ulaşım araçlarından biri oldu.

İstanbul'da 50'ye yakın iskeleden günde 600'ün üzerinde sefer gerçekleştiren Şehir Hatları'nda, bu yılın 9 ayında 30 milyon 552 bin 375 yolcu taşındı.

Şehir Hatları Vapurları kaptanlarından Alkut Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılından beri kaptanlık yaptığını söyledi.

Şehir hatlarında çalışmadan önce birçok ülkeyi gezdiğini belirten Poyraz, kaptan olmak isteyenlerin denizi çok sevmeleri gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların en çok deniz ulaşımını tercih ettiğini dile getiren Poyraz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da çok fazla toplu ulaşım araçları var ama vatandaş Boğaz havasını tercih ediyor. İstanbul Boğazı'nda da dünyanın en tehlikeli su yollarından bir tanesinde, kaptanlık yapmak ciddi bir sorumluluk. Boğazın çok akıntılı yerleri var dolayısıyla buraları çok iyi bilmek lazım. Biz şehir hatları kaptanları bu tehlikeli su yollarını çok iyi biliriz. Yolcumuzun güvenliği, konforu, rahatlığı bakımından da bunları da çok iyi bilmek zorundayız. Son 9 ayda da yolcu taşıma bakımından 30 milyonu geçtik. İstanbul nüfusunun iki katı kadar yolcu deniz ulaşımını tercih etti."

Boğaz'da deniz kazalarına da değinen Poyraz, Şehir Hatları'nın sahip olduğu emniyet yönetim sistemi sertifikaları hakkında bilgi verdi. Poyraz, "İstanbul Boğazı'nda yılda 50 binden fazla deniz vasıtası sirkülasyonu yer alıyor. Akıntıları olan tehlikeli de bir su yolu. Şehir hatları ise vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlıyor. Yolcularımız vapurla İstanbul'u denizden seyretmeyi tercih ediyor." diye konuştu.

Kaptan Tuncay Yeniay da vatandaşlar için metrobüs, tramvay, Marmaray gibi çok çeşitli toplu ulaşım imkanları olduğu için vapur yolcularının daha çok öğlen saatlerini tercih ettiğini anlattı.

Yeniay, şöyle konuştu:

"Şehir hatları ayrı bir kültür. Koltuklarımızın dizaynına dikkat edin, hep yüz yüze bakar. İnsanlar yüz yüze otursunlar ve muhabbet etsinler diye dizayn edilmiş. İstanbul kalabalık olduğu kadar hızlı bir şehir. Şehir Hatları ise sefer süresinde vatandaşların kendi kendine kalacağı hem Boğazı hem de deniz manzarasını seyredebileceği hem de kendini dinleyebileceği bir hat. Boğaz, yıl içerisinde 50 bine yakın transit geminin geçtiği ve yerel trafiğin de yoğun olduğu bir yer. O yüzden Boğaz güvenliğinin ön planda olması gerekir. Şehir Hatları olarak da süreç içerisinde her türlü emniyet tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Şehir Hatları'nda da bu konuda eğitimler veriliyor. Yolcularımız bu konuda tereddüt etmesinler, Şehir Hatları bu konuda her türlü tedbiri almak zorundadır. Can ve insan güvenliği her şeyden önce olur. Hiçbir sefer insan canından öne geçemez. Güvenli gördüğümüz her zaman seferimizi yaparız."

PARTNERBunları yiyen hızla kilo veriyor!Bunları yiyen hızla kilo veriyor!
Jirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladıJirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladı
Can Dündar'a adliye önünde saldırı davasında kararCan Dündar'a adliye önünde saldırı davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz İBB Şehir Hatları vapur

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.