Şehir Hatları 9 ayda 30 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - İstanbul'da 50'ye yakın iskeleden günde 600'ün üzerinde sefer gerçekleştiren Şehir Hatları vapurlarında, 9 ayda 30 milyonu aşkın yolcu taşındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kent içi deniz ulaşımını sağlayan ve 167 yıldır hizmet veren Şehir Hatları, bu yıl da en fazla tercih edilen ulaşım araçlarından biri oldu.

İstanbul'da 50'ye yakın iskeleden günde 600'ün üzerinde sefer gerçekleştiren Şehir Hatları'nda, bu yılın 9 ayında 30 milyon 552 bin 375 yolcu taşındı.

Şehir Hatları Vapurları kaptanlarından Alkut Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 yılından beri kaptanlık yaptığını söyledi.

Şehir hatlarında çalışmadan önce birçok ülkeyi gezdiğini belirten Poyraz, kaptan olmak isteyenlerin denizi çok sevmeleri gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların en çok deniz ulaşımını tercih ettiğini dile getiren Poyraz, şunları kaydetti:

"İstanbul'da çok fazla toplu ulaşım araçları var ama vatandaş Boğaz havasını tercih ediyor. İstanbul Boğazı'nda da dünyanın en tehlikeli su yollarından bir tanesinde, kaptanlık yapmak ciddi bir sorumluluk. Boğazın çok akıntılı yerleri var dolayısıyla buraları çok iyi bilmek lazım. Biz şehir hatları kaptanları bu tehlikeli su yollarını çok iyi biliriz. Yolcumuzun güvenliği, konforu, rahatlığı bakımından da bunları da çok iyi bilmek zorundayız. Son 9 ayda da yolcu taşıma bakımından 30 milyonu geçtik. İstanbul nüfusunun iki katı kadar yolcu deniz ulaşımını tercih etti."