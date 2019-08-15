Şehir Hatları'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un toplu taşıma ağına denizden katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları vapurlarını Kurban Bayramı boyunca 933 bin 309 yolcu kullandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ücretsiz hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarından İBB Şehir Hatları vapurlarına talep oldukça yoğundu. Bayram tatilini İstanbul'da değerlendiren vatandaşların tercihi İBB Şehir Hatları oldu. Şehir Hatları vapurlarını 4 günlük Kurban Bayramı boyunca 933 bin 309 yolcu kullanırken, tarifeli ve ek seferlerle 26 hatta toplam 2015 sefer gerçekleştirdi.

Vapur yolcuları en çok Eminönü, Adalar, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş hatlarını tercih etti. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar Adalara gitmek ve Boğaz turlarına katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramın ilk gününden itibaren yoğunluğun hiç azalmadığı Eminönü – Kadıköy – Adalar hattını bayram süresince 247 bin 406 yolcu kullandı.

