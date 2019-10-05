Şehir hayatından sıkılan fırıncı 2 yıldır doğayla baş başa yaşıyor

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük, (DHA)- İSTANBUL’da uzun yıllar fırın işletmeciliği yaptıktan sonra şehir hayatından sıkılan Mehmet Konak (49) her şeyi bırakarak Safranbolu’ya yerleşti. En yakın komşusu 1 buçuk kilometre mesafede olan Konak, “Şehir hayatından, kalabalıktan sıkıldım. Kendimi doğaya attım. Burada gayet huzurluyum. Hiçbir sıkıntım yok. En önemlisi şeker hastalığımdan kurtuldum” dedi.

İstanbul’da uzun yıllardır fırın işleten Mehmet Konak, şehir hayatından sıkılınca kendisi işlettiği fırını kiraya vererek memleketi Safranbolu’ya yerleşti. Safranbolu'ya bağlı Kadıbükü Köyü’nden geçen Araç Çayı kenarına kurduğu kulübesinde 2 yıldır doğayla baş başa yaşamaya başladı. Konak, yaptığı sal ile çayda tur atıp balık tutarken, kedi, köpek, bıldırcın, güvercin ve tavuk besliyor. Kulübenin bitişiğindeki bahçesinde ise domates, biber, kabak, patlıcan yetiştiriyor. Kışa odun keserek hazırlanan Konak, hamak üzerinde kitap okuyarak dinleniyor.

‘EN YAKIN KOMŞUM 1 BUÇUK KİLOMETRE UZAKTA’