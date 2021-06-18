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Şehir heykelleri: Nasıl ortaya çıktı, neden yaygınlaştı?

18.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yapacağınız şehirlerarası bir yolculukta belki bir biber, bir semaver ya da dev bir ekmek heykeli karşınıza çıkabilir. Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler ve maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin olmazsa olmaz bir parçası. Mesut Ersöz'ün video haberi.

Şehir heykelleri: Nasıl ortaya çıktı, neden yaygınlaştı?

https://www.youtube.com/watch?v=qc4QN6SVZHs

Türkiye'de yapacağınız şehirlerarası bir yolculukta belki bir biber, bir semaver ya da dev bir ekmek heykeli karşınıza çıkabilir.

Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler, kimi zaman da maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin, her ilçenin olmazsa olmaz bir parçası.

Peki bu heykeller nereden çıktı? Nasıl bu kadar yaygınlaştı?

Akademisyen Sinan Güler ve "Spektaküler Şehir Heykelleri" kurucusu Meltem Parlak anlatıyor.Haber & video: Mesut ErsözSeslendiren: Osman KaytazoğluKatkıda bulunanlar: Ege Tatlıcı, Selim Büyükgüner

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