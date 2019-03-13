Bu konuda öncü rolü yine ABD'nin California eyaletinde bulunan Silikon Vadisi oynuyor. Teknoloji şirketleri vadiyi “scooter istilası”na uğratmış durumda.

Yapılan araştırmalara göre, dünya çapında tüm araba yolculuklarının yüzde 40 kadarı 5 kilometre altı mesafeler için yapılırken, kısa mesafe kişisel ulaşım hizmeti sunan elektrikli scooter paylaşım girişimlerinin kısa sürede önemli başarılar yakalaması dikkati çekiyor.

Danışmanlık firması McKinsey’e göre dünya çapında “Mikro Hareketlilik (mikro mobilite)” şirketleri, 2030’a kadar 150 milyar dolar ila 500 milyar dolar gelir elde edebilecek.

Araç paylaşım, konut paylaşım ve bisiklet paylaşım gibi "paylaşım ekosistemin" hizmetlerini şehirde yaşayanlara sunan teknoloji şirketlerinin yeni hizmeti “Elektrikli Scooter paylaşımı'na” serbest ulaşım sunmasından dolayı ilgi artarken, bu konuda yatırım çeken şirketler de hızla büyüyor.

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Şehirlerde nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçları insan ve araç trafiğinde zorlanırken, şehir trafiğini azaltmaya yönelik çözümler de teknoloji şirketlerinin sunduğu “Elektrikli Scooter paylaşımı’ndan” geliyor.

- Uber ve Alphabet yatırım yapıyor

Mobil ulaşım uygulaması Uber, geçen yıl, şehir merkezlerinde bireysel taşımacılığın daha uygun olacağını, gelecekte insanların daha sık ve daha kısa ulaşım ihtiyacı duyacağını hesap ederek, uzun vadede bisiklet ve elektrikli scooter sektörüne odaklanacağını açıkladı.

Şirket bu doğrultuda elektrikli scooter paylaşımı startup şirketi Lime ile iş birliği yaparak yatırımda bulundu. Girdiği birçok ülkede kullandığı teknoloji ile taksi şirketlerini rekabete zorlayan Uber'in yetkilileri, gelecekte insanların bisiklet ve elektrikli scooter uygulamalarını daha sık kullanmasıyla araç yolculuğuyla aynı seviyede para kazanmayı planlıyor.

Lime, sadece Uber'den yatırım almadı, şirket Google'nin ana firması Alphabet’in aralarında bulunduğu toplam beş kurumdan toplamda 335 milyon dolar yatırım çekti.

Lime’nin rakipleri Bird, Spin, Skip, Hopr ve Ridecell de bazı yatırımlarda bulundu. Sektöre yeni şirketlerin katılması beklenirken, elektrikli scooter paylaşım girişimlerinin bazıları 1 milyar doların üzerinde değerlere ulaşmış vaziyette ve bu durum da sektöre ilginin boyutlarını gösteriyor.