Şehir İçi Toplu Taşıma ve Otel Konaklamasında HES Kodu Zorunluluğu

Genelgede ‘‘Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak’’ denilirken Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacağı duyuruldu.

Genelgelerden ilki, büyükşehirlerde kullanılan özel elektronik/akıllı seyahat kartlarının Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olmasını mecbur kılarken ikincisi bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getiriyor.

İçişleri Bakanlığı COVİD-19 salgınıyla mücadeleyi daha da güçlendirmek için bugün 81 il valiliğine iki farklı genelge gönderdi.

İzolasyonda olması gereken Covid­19 tanılı ya da temaslı kişilerin, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak hatta bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak adli süreçlerin de önü açılabilecek.

Büyükşehirlerde tüm seyahat kartlarının HES’le entegrasyonu zaman alabilir

Türkiye’nin birçok büyükşehrinde kullanılan akıllı seyahat kartlarının önemli bir kısmı şahsa tanımlı değil.

Örneğin İstanbul’da 65 yaş üstü yurttaşlar, belediye zabıtaları, gaziler, engelliler, kolluk personelleri, Sarı Basın kartı sahibi gazeteciler, milli sporcular ve PTT çalışanları ücretsiz olarak şahsa tanımlı Akbil (akıllı seyahat kartı) kullanırken serbest geçiş hakkı olmayan ya da öğretmen ve öğrenciler gibi indirimli geçiş hakkına sahip olmayanlar çok sayıda kart kullanabiliyor.

Bu kişiler metrobüs ve metro istasyonunda bulunan makinelerden yeni kartlar alarak seyahat edebiliyorlar. Bunların yapılabilmesi için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarıyla büyükşehir belediyeleri arasında entegrasyon çalışması yapılması gerekecek.