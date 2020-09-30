Şehir İçi Toplu Taşıma ve Otel Konaklamasında HES Kodu Zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı COVİD-19 salgınıyla mücadeleyi daha da güçlendirmek için bugün 81 il valiliğine iki farklı genelge gönderdi.
Genelgelerden ilki, büyükşehirlerde kullanılan özel elektronik/akıllı seyahat kartlarının Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olmasını mecbur kılarken ikincisi bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getiriyor.
Genelgede ‘‘Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak’’ denilirken Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacağı duyuruldu.
İzolasyonda olması gereken Covid19 tanılı ya da temaslı kişilerin, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak hatta bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak adli süreçlerin de önü açılabilecek.
Büyükşehirlerde tüm seyahat kartlarının HES’le entegrasyonu zaman alabilir
Türkiye’nin birçok büyükşehrinde kullanılan akıllı seyahat kartlarının önemli bir kısmı şahsa tanımlı değil.
Örneğin İstanbul’da 65 yaş üstü yurttaşlar, belediye zabıtaları, gaziler, engelliler, kolluk personelleri, Sarı Basın kartı sahibi gazeteciler, milli sporcular ve PTT çalışanları ücretsiz olarak şahsa tanımlı Akbil (akıllı seyahat kartı) kullanırken serbest geçiş hakkı olmayan ya da öğretmen ve öğrenciler gibi indirimli geçiş hakkına sahip olmayanlar çok sayıda kart kullanabiliyor.
Bu kişiler metrobüs ve metro istasyonunda bulunan makinelerden yeni kartlar alarak seyahat edebiliyorlar. Bunların yapılabilmesi için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarıyla büyükşehir belediyeleri arasında entegrasyon çalışması yapılması gerekecek.
İçişleri Bakanlığı’nın ikinci genelgesi ise turizm sektörünü çok yakından ilgilendiriyor.
HES kodu olmayan otellere kabul edilmeyecek
Genelgeye göre, herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.
HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasını, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabulünün sağlanmasını öngören genelge, tanılı veya temaslı kişi(lerin) konaklama tesisine gelmesi halinde adli tedbir alınmasının da önünü açıyor.
HES kodu sorgulamayan otel, motel ve pansiyonlar 10 gün faaliyetten men edilecek
Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri kapsamında “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek ancak misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.
HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesisleriyse 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.