Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarında ve ülke genelindeki tüm konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine Çarşamba günü gönderilen iki genelgede, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin salgınla mücadele konusunda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu belirtildi.

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” başlıklı genelge kapsamında otobüs, metro ve metrobüsün de aralarında olduğu her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Elektronik kart sistemleri kişiselleştirilecek

Genelgede, henüz kişiselleştirilmemiş elektronik kart sistemi kullanılan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının, halihazırda kullanılmakta olan elektronik seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlaması gerektiği ifade edildi.