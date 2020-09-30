HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu

Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu

30.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde şehir içi ulaşım araçlarında ve tüm konaklama tesislerinde Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanması ve gösterilmesi zorunluğu getirildi.

Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarında ve ülke genelindeki tüm konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine Çarşamba günü gönderilen iki genelgede, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin salgınla mücadele konusunda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu belirtildi.

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” başlıklı genelge kapsamında otobüs, metro ve metrobüsün de aralarında olduğu her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Elektronik kart sistemleri kişiselleştirilecek

Genelgede, henüz kişiselleştirilmemiş elektronik kart sistemi kullanılan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının, halihazırda kullanılmakta olan elektronik seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlaması gerektiği ifade edildi.

Genelge kapsamında alınan bir diğer karar, Covid-­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınması. Covid-­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gereken ancak şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için ilgili valilik veya kaymakamlıkla paylaşılacağı da aktarıldı.

Genelgede halihazırda aralarında uçak, tren ve otobüsün de olduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde biletleme ve araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı ve herhangi bir riski bulunmayan kişilerin seyahat edebildikleri hatırlatıldı.

Genelgeye uymayan tesislere 10 gün faaliyetten men cezası

“Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” başlıklı genelge kapsamında ise kamu ve özel her türlü konaklama tesisinin müşterilerini kabul ederken HES kodu istemesinin zorunluğu olduğu ve müşterilerin ancak gerekli sorgulama yapıldıktan ve herhangi bir risk teşkil etmediği kesinleştikten sonra tesise kabulünün yapılması gerektiği ifade edildi.

Müşterilerin Covid-19 tanısı konulmuş veya Covid-19 tanısı konulan bir kişiyle temaslı olduğunun tespit edilmesi durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının kararları kapsamında oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Konaklama tesislerinde misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kalması durumunda ise ilgili valilik veya kaymakamlığın gerekli tedbirleri alması talimatı verildi. Konaklama tesislerine yapılacak denetimlerde HES kod sorgulaması bulunmayan veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetten men edileceği de aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığının bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla HES uygulamasını geliştirmişti.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecekİçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!
Bu köyün taşı toprağı altın
Bu köyün taşı toprağı altın
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca' için flaş karar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır
MSB'den Ermenistan'ın iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
14 yaşındaki Filiz her yerde aranıyordu! 'Hayattan sıkılmış'
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
HDP'li vekillerden, Ankara Terörle Mücadele Şubesi önünde açıklama
Son dakika: Eski üsteğmene işkence suçundan 32 yıl 16 ay hapis
Eski üsteğmene 32 yıl 16 ay hapis
Prof. Dr. Hüseyin Toros uyardı! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'
Kritik uyarı geldi! 'Dolu devam edecek, radarı takip edin'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.