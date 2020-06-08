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Şehir Konseyi Minneapolis Polis Departmanı'nı Kapatmayı Tartışıyor

08.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltı işlemi sonrası hayatını kaybettiği Minneapolis’te, Şehir Konseyi üyelerinin çoğunluğu polis departmanının dağıtılması fikrine destek veriyorlar

Şehir Konseyi Minneapolis Polis Departmanı'nı Kapatmayı Tartışıyor

Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltı işlemi sonrası hayatını kaybettiği Minneapolis’te, Şehir Konseyi üyelerinin çoğunluğu polis departmanının dağıtılması fikrine destek veriyorlar.

Konseyin 12 üyesinden 9’u, Pazar günü düzenlenen gösterilere katılırken Konsey üyesi Jeremiah Ellison, polis departmanının bu haliyle kapatılmasına destek vereceklerinin sözünü verdi.

Konsey Başkanı Lisa Bender da polis departmanının iyileştirilmesinin mümkün görünmediğini bu haliyle de toplumun güvenliğini sağlamaktan uzak olduğunu dile getirdi.

Bender kendisiyle birlikte gösterilere katılan konseyin diğer 8 üyesinin de polis departmanının kapatılması fikrine destek verdiklerini dile getirdi.

Göstericiler de Minneapolis’te polis departmanının yıllardır ırkçı tavırları konusunda değişime direndiğini dile getirdiler.

Benzer bir durum 2012 yılında New Jersey’de yaşanmıştı. Camden şehrinde suç olaylarında patlama yaşanması üzerine şehir konseyi polis departmanını kapatma kararı almıştı. Polisin yerine şehirde yeni bir güvenlik birimi kuruldu. California eyaletinin Compton şehrinde de benzer bir uygulama 2000 yılında yapılmıştı.

Missouri eyaletinin Ferguson şehrinde siyah Amerikalı Michael Brown’un polis tarafından öldürülmesinden sonra da benzer bir öneri ortaya atılmış ancak koney polis departmanında reform yapılması konusunda uzlaşmıştı.

Polis departmanının kapatılmasını isteyen göstericiler, Cumartesi günü Belediye Başkanı’nın evinin önünde toplanmış ve Başkan Jacob Fery’i protesto etmişlerdi.

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