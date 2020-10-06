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Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajındaki şemsiyeleri kıran şehir magandası görenleri hayrete düşürdü.

Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek kırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajındaki şemsiyeleri kıran şehir magandası görenleri hayrete düşürdü. Zabıtaların müdahale ettiği şahsa kamu malına zarar vermekten para cezası kesildi ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Marmaris Belediyesi halk plajında kamu malına zarar veren şehir magandası kameralara yakalandı. Plajda belediye tarafından halkın hizmetine sunulan şemsiyeleri tek tek kıran şehir magandası görenleri hayrete düşürdü. Akşam saatlerinde, sahilde oturanların gözü önünde şemsiyeleri tek tek deviren Z.A. isimli şehir magandası 8 adet şemsiyeye zarar verdi. Amacının ne olduğu bilinmeyen şahıs daha sonra vatandaşların yanına gelerek onlarla konuşmaya da çalıştı. Z.A.’ya zabıta ekipleri anında müdahale etti. Zabıt tutan ekipler kamu malına zarar vermekten para cezası kesti. Ayrıca belediye de yine kamu malına zarar verdiği için şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Oktay: “Çok üzüldüm”
Marmaris için çakılan tek bir çivinin dahi vatandaşların vergileriyle alındığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan olayın kendisini çok üzdüğünü ifade etti. Oktay, “Halk plajımız yaz boyunca binlerce kişinin vakit geçirdiği bir yer. Yaptığımız çalışmalarla daha da modern hale gelen plajda yaşanan bu olay beni hem şaşırttı hem de çok üzdü. Kamu malına verilen en küçük zarar hepimizin cebinden çıkıyor. Çünkü yapılan hizmetlerin tamamı hepimizin verdiği vergilerle gerçekleştiriliyor” dedi.
Kırılan şemsiyelerin yenilendiğini söyleyen Oktay, şehir magandasına gereken cezanın verilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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