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Şehir merkezinde koku paniği! Özel okul boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sakarya’da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı. Kimyasalın kokusu şehir merkezine sararken, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir okul tedbir maksatlı boşaltıldı.

Şehir merkezinde koku paniği! Özel okul boşaltıldı

Erenler ve Adapazarı’nın bazı bölgelerinde yayılan kötü koku şehirde paniğe neden oldu. Tuvaletlerden kokunun yayılmasıyla AFAD ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri alarma geçti. Kanalizasyon hattının geçtiği bölgede bulunan bir özel okul koku nedeniyle eğitime ara verdi. Şehirde korku ve paniğe neden kokunun sebebi belli oldu. Erenler’den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin atık bacasından dökülen kimyasal olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede titiz bir çalışma yürüten ekipler, mobese kameralarını izleyerek 34 TA 2968 plakalı Emre Niş adına kayıtlı vidanjörün Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi D-100 yan yol üzerindeki kanalizasyon bacasından kimyasal atık döktüğünü tespit etti. SASKİ ekipleri kimyasal atık döken vidanjör sahibi hakkında Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

SASKİ ŞİKAYETÇİ OLDU

SASKİ ekipleri insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı seyreltti. Kaçak dökümü gerçekleştiren vidanjör sahibi Emre Niş hakkında yasal işlem başlatıldı.

ETKİN VE HIZLI MÜCADELE

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İnsan sağlığını hiçe sayan ve çevreyi kirletmekten korkmayan şahıs ve kurumların en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesiyle insan sağlığı açısından olumsuz bir olay yaşanmadan atığın seyreltilmesini sağladık. Kanal araçlarımız ve vidanjörlerimiz bölgede oluşan kötü kokunun da bir an önce giderilmesi için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Başlatılan yasal süreci en başından sonuna kadar Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip edeceğiz? ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya kimyasal panik

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