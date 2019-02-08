"Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerinde de olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler" dedi.

Özhaseki, Haymana ilçesindeki toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın ve Haymana'nın ihtiyaçlarını bildiğini ve dersine çalışarak geldiğini söyleyen Özhaseki, projelerini anlattı. Özhaseki, şöyle konuştu:

"İçme suyu şebekeleri tamamıyla yenilenecek, bu hızla devam edecek. Sıcak asfalt dökülecek. Çünkü soğuk asfalt öbür seneye akıyor. En güzel meydan düzenlemesini yapacağız. Benim size sözüm, Aile Yaşam Merkezi'nin en güzelini yapacağız. Değerli kardeşlerim işin özeti şu; şehir merkezinde ne varsa ilçe merkezlerde de olacak ki o merkezlerde yaşayan insanlar mutlu olsunlar. Niye şehirde var da bizde yok demesinler. En azından burada yaşayan insanlar geçimini sağlasınlar, bir başka yere göç etmesinler."

Büyükşehir Belediyesinin kendine has kırsal destekleri olduğunu ifade eden Özhaseki, tarımın canlanması için de çalışmalar yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Allah'ın izniyle bu kırsal destekleri de buraya yönlendirip, burada tarımın canlanmasını, bir takım ürünler elde eden arkadaşlarımızın bunları satacak yerler yapmasını da sağlayacağız." diye konuştu.