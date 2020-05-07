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Şehir merkezinde şaşkına çeviren görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Van'ın şehir merkezinde bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler hayrete düşürdü. Yüzlerce koyunu kentin en işlek caddesinden geçiren sürü sahibi, toplam 288 liralık para cezasına çarptırıldı.

Van’da dün gece saatlerinde kentin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsünü görenler gözlerine inanamadı. Korona virüs salgını nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Caddelerin trafiğe açılmasının ilk dakikalarında Vanlı besici, koyunlarının geçişi için kentin en işlek caddesini seçti.

OLAYI GÖREN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter isimli şahsa, izinsiz hayvan sürüsünü şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tuttu.

288 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yiğiter’e ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre “Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)

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