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  4. Şehir merkezinde şaşkına çeviren manzara! Sürü halinde geldiler

Şehir merkezinde şaşkına çeviren manzara! Sürü halinde geldiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehir merkezine inen domuz sürüsü görenleri şaşırttı. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda aç kalan domuzların yemek aradığı görüldü.

Bir sitenin önüne gelen domuzlar, yeşillik alanı talan etti. Bodrum'da, dağlık alanda kalan domuzlar şehir merkezine indi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne gelen domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi. Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı notuyla sosyal medyada paylaştı. Öte yandan, domuzlar vatandaşlar tarafından kovuldu. (DHA)

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