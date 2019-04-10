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Şehir merkezinde şüpheli çanta paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Malatya şehir merkezinde bir kadının bebek arabasından düşürdüğü çanta kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya şehir merkezinde bir kadının bebek arabasından düşürdüğü çanta kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri çantayı patlatacağı sırada olay yerine gelip çantanın kendisine ait olduğunu söyleyen kadın, vatandaşlardan tepki gördü.
Olay, şehrin en işlek caddesi olan İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşiyle beraber çarşıda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın bebek arabasında bulunan çantasını fark etmeden düşürdü. Yolun ortasında çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak trafiğe kapattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgeye bomba imha ekiplerini çağıran polisler, vatandaşları çantanın bulunduğu alandan uzaklaştırdı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlamak üzere hazırlık yaparken, bu sırada bir kadın polislerin yanına gelerek çantanın kendisine ait olduğunu ve bebek arabasından düşürdüklerini söyledi. Çantayı alıp sahibine veren ekipler kadınının bilgilerini aldı. Bu sırada kadına doğru yaklaşan bir vatandaş insanları paniklettiğini söyleyerek kadına tepki gösterdi.
Çantanın sahibini bulan polis ekipleri güvenlik şeridini kaldırarak caddeyi yeniden trafiğe açtı. Ekipler çantanın sahibini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

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