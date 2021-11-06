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Şehir merkezindeki esrarengiz mezarların nedeni ortaya çıktı

06.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde market ile fırın önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşırtıyor. İlk görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı.

Şehir merkezindeki esrarengiz mezarların nedeni ortaya çıktı

İlçeye yeni gelenlerin ilk gördüğünde şaşırıp merak ettiği mezarlar, başında dua eden yöre halkı tarafından düzenli olarak temizleniyor. Sinop’tan geldiği Merzifon’da, market önünde gördüğü mezara çok şaşırdığını anlatan üniversite öğrencisi Safa Özcan, vasiyet gereği buraya defnedildiğini sandığını belirtti. Sınıf arkadaşı Mustafa Özkarakaşoğlu da yerleşim yerleriyle iç içe konumdaki mezarların kendilerini çok şaşırttığını vurguladı.

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Doğup büyüdüğü kentteki bu mezarların bulunduğu yerlerin eskiden mezarlık olduğunu hatırlatan emekli öğretmen Ruzi Hızır Akın, zamanla imar değişiklikleri nedeniyle nakledilen mezarlardan bazılarının bu şekilde sokak ortasında kaldığını söyledi. İlçe halkının alıştığı mezarları ürkütücü bulmadığına ve ikisinin üzerinde ‘Murat Dede’ yazılmasının tesadüfen değil geleneksel bir yaklaşım olduğuna değinen Akın, “Mezar hakkında bilgi yoksa kutsiyet atfedildiği için bütün mezarlara ‘Murat Dede’ denir” diye konuştu.

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Kafesinin önünde bulunan mezarın başında her sabah dua ederek iş yerinin kapısını açan Alaattin Çorumlu ise müşterilerinin çevre illerden de ziyaretçi çeken bu mezarı gördüğünde kısa süreli şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

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İHA

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Amasya
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