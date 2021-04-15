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Şehir merkezindeki iftar kargaşasında polisli çözüm

15.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te iftara yakın saatlerce trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kargaşayı kontrol altına almaksa polis ekiplerine düşüyor. Yoğun çaba ve müdahale ile kontrol altına alınan trafikte, aksaklık yaşanmadan herkesin iftara yetişmesi için çaba harcanıyor.

Şehir merkezindeki iftar kargaşasında polisli çözüm

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmasına karşın, zaman zaman araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle iftara yakın saatlerde trafikte kargaşa yaşanıyor. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, saat 19.00’dan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Aynı saatlerde esnaf ve kamu çalışanlarının da araçları ile girmek zorunda kaldığı trafik yoğunluğu katlanıyor. İnsanların bir an önce evlerine gitme ve iftara yetişme telaşı nedeniyle yoğunluk kargaşa dönüşürken, trafikte aksaklık yaşanmaması için ise iş trafik ekiplerine düşüyor.

TÜM KAVŞAKLARDA TEDBİR ALINDI

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde iftara yetişebilmesi için canla başla çalışıyor. Ekiplerin yönlendirmesi ile trafik çözülmeye başlarken, iftar saati ile birlikte yollar boş kalıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Ramazan iftar

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