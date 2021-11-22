HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şehir merkezine ayı indi

Şehir merkezine ayı indi

22.11.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

Şehir merkezine ayı indi

Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış’ta, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı.

ARADIĞINI BULAMADI

İstinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği koşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. (İHA)

Şehir merkezinde domuzla güldüren diyalogŞehir merkezinde domuzla güldüren diyalog


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Baş dönmesi ve mide bulantısıyla gitti, gerçeği askerde öğrendiBaş dönmesi ve mide bulantısıyla gitti, gerçeği askerde öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.