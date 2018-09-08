"Şehir merkezlerindeki otopark problemini aşabilecek bir düzenleme"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark Yönetmeliği"ne ilişkin, "Şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek, otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli bir değişiklik. Büyük şehirlerde, şehir merkezlerindeki otopark problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme." dedi.

Bursa Valisi İzzetin Küçük'ü makamında ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Otopark Yönetmeliği"nin 15 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Kurum, bundan sonra yapılacak her daire için bir otopark yapılacağını belirterek, "Şehir merkezlerinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Artık sokak üzerinde değil, binaların altında, her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız." diye konuştu.

Yönetmelik kapsamında başka önemli kararlar da alındığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Ticari aks olan yerlerde, konut alanı dahi olsa bu alanlarda, hak sahibi isterse binada hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın binayı katlı otopark yapabiliyor. Bu alanlarda da otopark ihtiyacını, plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz. Yine önemli bir karar, tüm kamu alanlarında ilgili kamu idaresinin onayıyla otopark yapabileceğiz. Otopark alanlarını, mevcut binaların veya bahçelerin altında yapabileceğiz. Bu da şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli."