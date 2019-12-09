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Şehir Plancıları Odası'ndan gökdelen projesi için belediyelere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde yapılması planlanan gökdelen projesine bir itiraz da Şehir Plancıları Odası'ndan geldi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde yapılması planlanan gökdelen projesine bir itiraz da Şehir Plancıları Odası'ndan geldi. Oda'dan yapılan yazılı açıklamada, yürürlükte olan Nazım İmar Planı'na karşı açılan davanın sürdüğü belirtilerek, bu planların üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu halde yapı ruhsatının neye istinaden verildiğinin anlaşılmadığı ifade edildi. Açıklamada, mevzuata aykırı şekilde ruhsat verildiği de iddia edildi.
İzmir'in kent merkezi olan Konak ilçesinin en hareketli bölgelerinden biri Pasaport'ta bir şirket tarafından 146 katlı, 142 konut ve 13 iş yeri yapılması öngörülen gökdelen projesine, bir itiraz da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nden geldi. 2015 yılında askıya çıkan imar planları mahkeme tarafından trafik yoğunluğu, alt yapı, yüksek yapılaşma ve kamusal kullanım alanlarındaki düşüş gibi gerekçelerle iptal edilen, 2018 yılında revize edilerek tekrar askıya çıkarılan planlara karşı TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından açılan dava sürerken, şirketin eski binaları yıkarak çalışmalara başlaması tepki çekti. Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, açılan davaların sürdüğü anımsatılarak, "Ruhsatın verildiği tarihe kadar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptali üzerinden 9 yıl geçmiş ve bugüne kadar bahsi geçen parseli de içine alan bölgede dört kez Nazım Plan Revizyonu onaylanmıştır. 2010 ve 2013 yılında onaylanan planda, 'Merkezi İş Alanı', 2015 yılında ise, 'Ticaret-Turizm Alanı' içerisinde kalmakta olup bu üç Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edilmiştir. 29 Haziran 2018 tarihinde onaylanan son Nazım İmar Planı'nda da söz konusu alan, ticaret- turizm alanı içerisinde kalmıştır. Yürürlükte olan Nazım İmar Planı'na davamız sürmektedir. 10 Kasım 2008'de onaylanan Uygulama İmar Planı'nın kullanım kararının 'ticaret seçenekli konut' olması nedeniyle üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu görülmekte. Dolayısıyla Aralık 2018'de verilen yapı ruhsatının neye istinaden verildiği anlaşılmamaktadır" denildi.
'MEVZUATA AYKIRI BİR ŞEKİLDE RUHSAT VERİLDİ'
Alt ölçekli plan ile üst ölçekli plan arasında uyumsuzluk bulunması halinde, İmar Kanunu'nca işletilmesi gereken sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İmar Kanunu'na göre, alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece, üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve re'sen onaylar. Ancak 2 Kasım 2009'dan bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verilmiştir. Bu nedenlerle Kadifekale'ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in olumlu bakması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz."

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