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Şehir plancılarına turizm eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “TMMOB Şehir Plancıları Odası ile bir sertifika programını hayata geçiriyoruz.

Şehir plancılarına turizm eğitimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “TMMOB Şehir Plancıları Odası ile bir sertifika programını hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız ilgili personeli ve serbest şehircilik hizmeti üreten şehir plancıları ile ilgili meslek gruplarından kişilerin turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası arasında turizm planlaması konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik hayata geçirilecek sertifika programı için iş birliği protokolü imzalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Emek binasında basına kapalı olarak imzalanan protokol törenine Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık bürokratları ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Türkiye’de turistik yatırım ve işletmelerin çalışmalarındaki verimi artırmayı, mevcutların da kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Ersoy, imza töreninde yaptığı açıklamada geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren “Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği”nde gerekli kısımları revize etiklerini ve özellikle çevre duyarlılığı konusunda yönetmeliğe gerekli eklemeleri yaptıklarını söyledi.

Planlama Faaliyetlerinde Sertifika Şartı Aranacak
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası ile sürdürdükleri çalışmalar neticesinde yaptıkları bu düzenlemelerin ardından böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerinin geliştirmesine yönelik yapılacakları çalışmaları da anlattı.
Bakanlık olarak, iş birliği protokolünün kapsam ve amacı hakkında tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini bilgilendirerek işe başlayacaklarını belirten Ersoy, ayrıca uygun eğitim programlarını oluşturarak, ihtiyaç duyulan sayıda nitelikli Bakanlık personelini belirleyerek eğitmen olarak görevlendireceklerini söyledi.
Bakan Ersoy, Bakanlık bünyesinde kendi ilgili personellerinin de bu eğitime katılacaklarını bildirerek, “En nihayetinde bu protokolün kapsamını geçici bir iş birliği çalışması olarak bırakmayacak, kalıcı ve geçerli bir prosedür olarak değerlendirecek ve kullanacağız. Bakanlığımız tarafından yürütülecek planlama faaliyetlerindeki plan müelliflerinde bu eğitim sonunda verilecek sertifika şart olarak aranacak” dedi.

Şehir Plancıları Odası ile Ortak Çalışma Ortamı Oluşturulacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu protokol kapsamında Şehir Plancıları Odasının da çeşitli yükümlülükler üstlendiğini kaydetti.
Bundan sonraki süreçte, Bakanlığın bütüncül planlama çalışmalarında, Şehir Plancıları Odası ile ortak çalışma ortamının oluşturulmasını öngördüklerinin altını çizen Ersoy, bu sayede karşılıklı iletişimin ve bilgi alışverişinin en üst düzeyde olduğu bir çalışma usulünü hayata geçirmek istediklere ve bu doğrultu da da çok değerli sonuçlar elde edeceklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamalarının ardından iş birliği protokolü Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun arasında imzalandı.

Şehir plancılarına turizm eğitimi

Şehir plancılarına turizm eğitimi

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