Şehir plancılarına turizm eğitimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TMMOB Şehir Plancıları Odası ile bir sertifika programını hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız ilgili personeli ve serbest şehircilik hizmeti üreten şehir plancıları ile ilgili meslek gruplarından kişilerin turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası arasında turizm planlaması konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik hayata geçirilecek sertifika programı için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlığın Emek binasında düzenlenen protokol törenine Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık bürokratları ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Burada konuşma yapan Ersoy, Türkiye'de turistik yatırım ve işletmelerin çalışmalarındaki verimi artırmayı, mevcutların da kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, temmuz ayında yürürlüğe giren, "Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği"nde gerekli kısımları revize ettiklerini, özellikle çevre duyarlılığı konusunda yönetmeliğe gerekli eklemeleri yaptıklarını kaydetti.