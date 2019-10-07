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Şehir plancılarına turizm eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası arasında turizm planlaması konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik hayata geçirilecek sertifika programı için iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası arasında turizm planlaması konusunda bilgi düzeyini artırmaya yönelik hayata geçirilecek sertifika programı için iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emek binasında imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık bürokratları ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye'de turistik yatırım ve işletmelerin çalışmalarındaki verimi artırmayı, mevcutların da kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Ersoy, geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği'nde gerekli kısımları revize etiklerini ve özellikle çevre duyarlılığı konusunda yönetmeliğe gerekli eklemeleri yaptıklarını söyledi.

'SERTİFİKA ŞARTI ARANACAK'

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası ile sürdürdükleri çalışmalar neticesinde yaptıkları bu düzenlemelerin ardından böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, turizm planlaması konusunda bilgi düzeylerinin geliştirmesine yönelik yapılacak çalışmaları da anlattı. Bakanlık olarak, iş birliği protokolünün kapsam ve amacı hakkında tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini bilgilendirerek işe başlayacaklarını belirten Ersoy, ayrıca uygun eğitim programlarını oluşturarak, ihtiyaç duyulan sayıda nitelikli bakanlık personelini belirleyerek eğitmen olarak görevlendireceklerini söyledi. Bakan Ersoy, bakanlık bünyesinde kendi ilgili personellerinin de bu eğitime katılacağını bildirerek, "En nihayetinde bu protokolün kapsamını geçici bir iş birliği çalışması olarak bırakmayacak, kalıcı ve geçerli bir prosedür olarak değerlendirecek ve kullanacağız. Bakanlığımız tarafından yürütülecek planlama faaliyetlerindeki plan müelliflerinde bu eğitim sonunda verilecek sertifika şart olarak aranacak" dedi.

ORTAK ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu protokol kapsamında Şehir Plancıları Odasının da çeşitli yükümlülükler üstlendiğini kaydetti. Bundan sonraki süreçte, bakanlığın bütüncül planlama çalışmalarında, Şehir Plancıları Odası ile ortak çalışma ortamının oluşturulmasını öngördüklerinin altını çizen Ersoy, bu sayede karşılıklı iletişimin ve bilgi alışverişinin en üst düzeyde olduğu bir çalışma usulünü hayata geçirmek istediklerini ve bu doğrultu da da çok değerli sonuçlar elde edeceklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarının ardından Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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