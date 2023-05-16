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  4. Şehir şehir açıklandı! Türkiye'nin seçimi için ABD'de oy kullanma tarihi belli oldu

Şehir şehir açıklandı! Türkiye'nin seçimi için ABD'de oy kullanma tarihi belli oldu

16.05.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Yurt dışında yaşayan Türk seçmenler için bu süreç daha önceki seçimlerde olduğu gibi önceden tamamlanacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ikinci tur seçiminin tarihini açıkladı.

Şehir şehir açıklandı! Türkiye'nin seçimi için ABD'de oy kullanma tarihi belli oldu

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.

(AA)

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