HABER

Şehir stresinden bağ bozarak kurtuluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve Sakarya nehrinden beslenen topraklarında yetişen doğal ürünleriyle dikkati çeken Bilecik'teki bağ bozumu etkinlikleri, şehirdeki yoğun hayatlarına ara verip doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere fırsat sunuyor - Bağ bozumuna katılan profesör Hasan Alanyalı: - "İstanbul'un o keşmekeşliğinden uzaklaşmak ve Anadolu'nun bu sıcak kalbinde doğayla iç içe olmak, böyle zengin bir atmosferi yaşamak. Çok güzel şeyler yaşıyoruz"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Doğal güzellikleri ve Sakarya nehrinden beslenen topraklarında yetişen doğal ürünleriyle dikkati çeken Bilecik'te, hafta sonları düzenlenen meyve toplama veya bağ bozumu etkinlikleri, şehir stresinden kurtulmak isteyenler için doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunuyor.

Özellikle İstanbul'un yoğun ve stresli yaşantısı nedeniyle doğa ve doğal mahsullere yönelen insanlar, fırsat buldukça Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki köylerinde kısa süreliğine de olsa rahatlama imkanı buluyor.

Bilecik'te düzenlenen bağ bozumu etkinlikleri de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiriyor.

İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini tanıyan 40 kişilik grup, Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde üzüm hasadına katıldı.

İçlerinde akademisyen, mimar, mühendis, iş insanı, öğretmen gibi meslek dallarına mensup kişilerin bulunduğu ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ilçedeki tarihi mekanları gezdikten sonra yeni olgunlaşan üzümleri dallarından kopartarak köylülerin hasat heyecanına ortak oldu.

Organizasyonu yapan ve bugüne kadar okuduğu üç bine yakın kitap nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından "en çok kitap okuyan yetişkin", Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ''sıra dışı okur'' seçilen Bedriye Berber Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul'dan küçümsenemeyecek oranda misafir ağırladıklarını söyledi.

Ekibin bağ bozumu için geldiğini vurgulayan Engin, ''Şarkıyla türküyle oynaya oynaya bağ bozumu yapacağız. Şu anda 40 kişi var, 10 kişi daha gelecek. Birçok farklı meslekten katılımcı bulunuyor. İnsanlar doğallığa ve doğal gıdalara geliyorlar. Bir de sessizlik.'' dedi.

Grup üyelerinden bilgisayar mühendisi Serap Bayhan, daha önce bağ bozumu heyecanını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşadığını kaydederek, ''Tabiat, ortam çok güzel. Böyle organizasyonları desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Tohum alışverişi desteklenmeli. Buradaki ekolojik yaşamın da tüm Türkiye içinde olması lazım.'' ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Alanyalı ise İstanbul'dan kalkıp bölgeye gelmenin birçok faydası olduğunu belirterek, ''İstanbul'un o keşmekeşliğinden uzaklaşmak ve Anadolu'nun bu sıcak kalbinde doğayla iç içe olmak, böyle zengin bir atmosferi yaşamak. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Üzümleri dalından makasla kesmek ayrı bir keyif.'' diye konuştu.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Bu okula gelenler gözlerine inanamıyorBu okula gelenler gözlerine inanamıyor
(Özel) "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında(Özel) "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik üzüm

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Ege'de can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.