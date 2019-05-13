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'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 'şehir suyunda lejyoner bakteri' olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

MESKİ'den yapılan açıklamada, sosyal medyada 'şehir suyunda lejyoner bakteri olduğu, suların içilemeyeceği' yönünde iddialar yer aldığı hatırlatıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, 'İnsani tüketim amaçlı sular' hakkındaki yönetmelik gereğince, içmesuyu kalitesinin denetim altında tutulması maksadıyla il genelinde, Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri ile MESKİ görevlilerinin eşgüdüm dahilinde düzenli olarak çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, "Halk Sağlığı ekipleri tarafından içmesuyu şebekemizden ve içmesuyu depolarımızdan gerekli numuneler alınarak Halk Sağlığı laboratuvarında analiz edilmektedir. Ayrıca içmesuyunun temizliği ve standartlara uygunluğunu takip ve denetim amacı ile merkezde ve ilçelerde teknik ekiplerimiz haftanın 7 günü çalışmalarına devam etmektedirler. Yönetmeliğe göre, içmesuyu şebekemizden kurumumuz personelleri tarafından da düzenli olarak her gün içmesuyu numuneleri alınmakta olup, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında analizleri yapılmaktadır" denildi.

Bu çerçevede halka sağlıklı ve içilebilir su verilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği dile getirilen açıklamada, "Sosyal medya hesapları aracılığıyla ileri sürülen yanıltıcı, maksatlı ve mesnetsiz bilgilerden ziyade, idaremizin açıklamalarının esas alınması gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehir suyu lejyoner bakteri Meski

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