Şehir Tiyatroları Pendik'te perde açacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın oyunları artık Pendik'te de sahnelenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesince yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, yeni sezonda İBB Şehir Tiyatroları'na ev sahipliği yapacak.

Şehir Tiyatroları Pendik'te ilk perdeyi 100 yıllık geçmişe sahip olan "Hisse-i Şayia" adlı oyunla açacak.

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın rol aldığı oyunu, Meşrutiyet Dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci kaleme aldı.

Oyun, ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor.

