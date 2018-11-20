Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 13 oyun sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda, 21-25 Kasım tarihleri arasında 1'i yeni, 13 oyun seyirci karşısına çıkacak. Bu hafta "Ocak'ta Bahar", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Hisse-i Şayia", "Uzlaşma", "Nora (Bir Bebek Evi)", "Komik-i Şehir Naşit Bey" ile çocuk oyunlarında "Yaşasın Barış", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Bisküvi Adam", "Benim Güzel Pabuçlarım", "Bir Kümes Hikayesi" ve "Palyaço Prens" adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak. -"Ocak'ta Bahar" Duşan Kovacevic'in kaleme aldığı haftanın yeni oyunu "Ocak'ta Bahar"ın yönetmenliğini Nurullah Tuncer üstlendi. Emir Kusturica tarafından 1995 yılında Undergrand (Yeraltı) ismiyle filme çekilen oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım, Gün Koper, Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan ve Tankut Yıldız rol alıyor.

21-24 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek oyunun konusu, 2. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da geçiyor. -"Kahvede Şenlik Var" "Kahvede Şenlik Var" adlı oyun, kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Murat Ozan'ın yönettiği oyunda Derya Çetinel, Ertan Kılıç ve Özgür Dereli yer alıyor. Oyun, 21-24 Kasım tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde seyredilebilecek. -"Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği Broadway müzikali oyunda, Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün, Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 22-24 Kasım tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde görülebilecek. -"Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi) Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı ve Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Hisse-i Şayia" adlı oyunda Zihni Göktay, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak ve Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Oyun, 21-24 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek. -"Uzlaşma" Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre adlı çiftin çocuklarıyla yaşadığı sorunları odak noktasına alan oyun, Şehir Tiyatroları'nın 2018-2019 tiyatro sezonunda ilk kez sahnelenmeye başladı. Chloe Lambert'in yazdığı, Aslı İçözü'nün yönettiği oyunda, Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu ve Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 21-24 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. -"Nora (Bir Bebek Evi)" 1879 yılında kaleme alınan "Nora (Bir Bebek Evi)" adlı eser, Gerçekçi Tiyatro'nun kurucu yazarlarından Henrik İbsen'in klasikleşmiş eserleri arasında yer alıyor. Çağdaş insanın dramını anlatan oyun, maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alıyor. Konusunu gerçek hayattan alan eserde Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu ve Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde görülebilecek.