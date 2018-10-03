Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Sadık Şendil'in kaleme aldığı aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.

Bu hafta 3-6 Ekim tarihleri arasında "Bizim Aile", "Ben Çağırmadım", "Cibali Karakolu", "Geç Kalanlar", "Saadet Hanım", "Nora (Bir Bebek Evi)" ve "Matruşka" oyunları sahnelenecek.

Yazacağı yeni romana konu arayan bir yazarın hayatından bir akşamı anlatan "Ben Çağırmadım" oyunu, hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmek amacında olan yazarın maceralarını konu ediniyor.

Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda, Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin izleyici karşısına çıkıyor.

Oyun, 3-6 Ekim tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde seyredilebilecek.

- "Cibali Karakolu"

Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik hayata dair eleştirilerle biçimlenen "Cibali Karakolu" oyunu, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp, Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda, Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor.