Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2018-2019 tiyatro mevsiminin ilk haftasında 7 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.
Bu hafta 3-6 Ekim tarihleri arasında "Bizim Aile", "Ben Çağırmadım", "Cibali Karakolu", "Geç Kalanlar", "Saadet Hanım", "Nora (Bir Bebek Evi)" ve "Matruşka" oyunları sahnelenecek.
\
- "Bizim Aile"
Sadık Şendil'in kaleme aldığı aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.
Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Hamit Erentürk, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor.
Oyun, 3-6 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.
-"Ben Çağırmadım"
Yazacağı yeni romana konu arayan bir yazarın hayatından bir akşamı anlatan "Ben Çağırmadım" oyunu, hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmek amacında olan yazarın maceralarını konu ediniyor.
Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda, Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin izleyici karşısına çıkıyor.
Oyun, 3-6 Ekim tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde seyredilebilecek.
- "Cibali Karakolu"
Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik hayata dair eleştirilerle biçimlenen "Cibali Karakolu" oyunu, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.
Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp, Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda, Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor.
Oyun, 4-6 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde görülebilecek.
- "Geç Kalanlar"
Bir "yüzleşme" oyunu olan "Geç Kalanlar"da Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan sahneye çıkıyor.
Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, 3-6 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyircisinin beğenisine sunulacak.
- "Saadet Hanım"
Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınan "Saadet Hanım", emekli öğretmen Saadet Yurtlu'nun, tenha bir banka şubesindeyken hayatını alt üst edecek olayların yaşanmasını konu ediniyor.
Oyunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Müslüm Köse, Selim Can Yalçın, Hazal Uprak, Arda Alpkıray, Şenay Bağ, Cafer Alpsolay, Vildan Türkbaş, Elyasa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Serap Doğan, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.
Ahmet Levent Pala'nın yazdığı oyun, 3-6 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sahnelenecek.
- "Nora (Bir Bebek Evi)"
"Nora (Bir Bebek Evi)" eseri, 1879 yılında kaleme alınan, Gerçekçi Tiyatro'nun kurucu yazarlarından Henrik İbsen'in klasikleşmiş başyapıtları arasında yer alıyor.
Çağdaş insanın dramını anlatan oyun, maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alıyor.
Konusunu gerçek hayattan alan oyunu, Ali Gökmen Altuğ yönetti. Eserin oyuncu kadrosunda Berna Adıgüzel, Canan Kübra Birinci, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Yeşim Koçak rol alıyor.
Oyun, 4-6 Ekim tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.
- "Matruşka"
Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyun, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini farklı bir yorumla ele alıyor.
Cem Karakaya ve Derya Yıldırım rol aldığı eser, 4-6 Ekim tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek.
Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Mahkeme ABD'ye 'dur' dedi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü
Suriyeli isyancılardan ilginç Türkiye iddiası
İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum