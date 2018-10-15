Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada "Macbeth" sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.

Ekim ayının üçüncü haftasında "Macbeth", "Hisse-i Şayia", "Bizim Aile", "Matruşka", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" ve "On İki Öfkeli Adam" sahnelenecek. \

- "Bizim Aile"

Sadık Şendil'in kaleme aldığı, aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.

Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Hamit Erentürk, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım ve Züleyha Karyağdı rol alıyor.

Eser, 18-20 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde sahneye taşınacak.

- "Matruşka"

Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyun, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini farklı bir yorumla ele alıyor.

Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın rol aldığı eser, 17-20 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde görülebilecek.

- "Kahvede Şenlik Var"

"Kahvede Şenlik Var" adlı oyun, kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor.