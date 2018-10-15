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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta "Macbeth", "Hisse-i Şayia", "Bizim Aile", "Matruşka", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" ve "On İki Öfkeli Adam" sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Ekim ayının üçüncü haftasında "Macbeth", "Hisse-i Şayia", "Bizim Aile", "Matruşka", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" ve "On İki Öfkeli Adam" sahnelenecek.
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- "Macbeth"

Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada "Macbeth" sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.

William Shakespeare'in yazdığı, Ulviye Karaca'nın yönettiği oyunda, Damla Cangül, Yılmaz Aydın, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Şirin Kılavuz Sevinç ve Tuğrul Arsever rol alıyor.

Oyun, 17-20 Ekim tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyredilebilecek.

- "Hisse-i Şayia"

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı ve Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Hisse-i Şayia" adlı oyun, 17-20 Ekim tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde tiyatroseverlerin takdirine sunulacak.

Oyunda, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay rol alıyor.

- "Bizim Aile"

Sadık Şendil'in kaleme aldığı, aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor.

Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Hamit Erentürk, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım ve Züleyha Karyağdı rol alıyor.

Eser, 18-20 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde sahneye taşınacak.

- "Matruşka"

Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyun, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini farklı bir yorumla ele alıyor.

Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın rol aldığı eser, 17-20 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde görülebilecek.

- "Kahvede Şenlik Var"

"Kahvede Şenlik Var" adlı oyun, kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Murat Ozan'ın yönettiği oyunda Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli yer alıyor.

Oyun, 17-20 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyredilebilecek.

- "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar"

Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği Broadway müzikali oyun, 18-20 Ekim tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Eserin oyuncu kadrosunda ise Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün, Çağrı Büyüksayar yer alıyor.

- "On İki Öfkeli Adam"

Reginald Rose'un yazıp Arif Akkaya'nın yönettiği "On iki Öfkeli Adam" adlı oyunda, Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Yalçın Avşar rol alıyor.

Oyun, 18-20 Ekim tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sahnelenecek.

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