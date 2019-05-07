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Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği "35. Genç Günler" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

"35. Genç Günler" kapsamında 94 seans oyun, Şehir Tiyatroları'nın farklı sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 35.'si düzenlenen "Genç Günler" 9 Mayıs'ta başlayacak.

35. Genç Günler'in Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek açılışında, Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro, Dostoyevski'nin "Öteki Ben" oyununu sahneleyecek.

Açılıştı ayrıca Bensu Orhunöz, Gülriz Sururi şarkılarından oluşan bir konser verecek.

Genç Günler boyunca 94 seans oyun Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Etkinliklerde, lise gruplarının 35, konservatuvarların 23, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19, misafir tiyatro ekiplerinin 9, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro’nun 6 ve İBB Şehir Tiyatroları Darülbedayi Atölyesi’nin 2 seans oyunu sahnelenecek.

35. Genç Günler kapsamında Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı", Anton Çehov'un "İvanov", Goethe'nin "Faust", Shakespeare'in "Hamlet", Dostoyevski'nin "Öteki Ben" gibi klasik eserleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

- Kapanış 19 Mayıs'ta

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü de bu yıl, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törenle Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar'a verilecek.

Genç Günler kapsamındaki "İBB Şehir Tiyatroları Candan Sabuncu 10. Liseler Arası Tiyatro Buluşması"nda ise liseli gençler Ümraniye ve Kağıthane Sadabad sahnelerinde 35 farklı oyun sahneleyecek.

Genç Günler boyunca, Şehir Tiyatroları'nın usta isimleri Bülent Emin Yarar, Simel Keçicioğlu, Nihat Alpteki, Bülent Sezgin, Şahine Hatipoğlu, Dr. Deniz Talay, Pelin Elcik Yorgancıoğlu ve Müge Gürman, katılacakları atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitimler verilecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu "35. Genç Günler"in kapanışı 19 Mayıs'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapılacak.

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