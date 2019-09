Şehir Tiyatroları'nın repertuvarı açıklandı

Oscar Wilde'ın "Üzerinde ütopya olmayan bir haritaya bakmaya değmez." ifadesini hatırlatan Muratlı, "Ben bunu tiyatrolar için şöyle yorumluyorum, perde açıldığında sahnesinde ütopyası olmayan oyunlar izlenmeye değmez. Her zaman hayal gücü yüksek zenginlik içerisinde oyunlar üretebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muratlı, kültür ve sanatın herkes için ve her yerde olması için çalışacaklarını anlatarak, "Bu yeni nesil yönetim anlayışıyla biz de İstanbul'un her köşesine, gidebildiğimiz ulaşabildiğimiz her noktaya zaman içerisinde ulaşacak ve doğru sanatçılarla doğru insanlarla doğru teknik altyapıyla doğru oyunları sahnelemek için çok büyük bir titizlik içinde olacağız. Yeni bir anlayış ve vizyon sunuyoruz buna bağlı olarak da yeni oyunlar sahneye konulacak. Üretkenlik içerisindeki en nihai amacımız ise Darülbedayi'nin aslına rücu etmek ve o kaliteyi yakalamaktır." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda 2 oyuncunun yer aldığını anımsatan Muratlı, bu oyuncuların diğer oyuncuların seçimiyle belirleneceğini, gerekirse bu konuda hukuksal değişiklik yapacaklarını söyledi.

Yeni sezonda 65 yaş üstü seyircilere yer ve bilet temini konusunda öncelik tanıyacaklarını belirten Muratlı, "Biletlerin satışa sunulduğu ilk 2 gün öndeki 2 sıra, 65 yaş üzeri seyircilerimiz ve onların misafirleri için rezerve edilecek, böylece onların biletlere ulaşılabilirliği daha kolay olacak." dedi.