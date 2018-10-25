İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Can Yeleği" tiyatroseverlerle buluştu.

Gönül Kıvılcım'ın yazdığı, Nihat Alptekin'nin yönettiği oyunun ilk gösterimi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Elçin Atamgüç'ün tek kişilik performans sahnelediği eserin konusu kısaca şöyle:

"Mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır."

Dünyanın her yerinde yüzyıllardır yaşanan göç sorununu bir annenin yolculuğuyla ele alan "Can Yeleği" adlı oyun, yarın, 27 ve 31 Ekim'de yeniden sahnelenecek.

