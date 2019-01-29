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Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL(DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldı

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL(DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.
Galaya Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, Sina Baydur, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, sanatçılar Engin Uludağ ve Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı ile seyirciler katıldı.

IRK DEĞİL, İNSANLIK MESELESİ
Gönül Kıvılcım'ın yazdığı ve Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, tek kişilik performansıyla seyirci karşısına çıktı.
Göç ve mülteci meselesini sahneye taşıyan oyunda bir anne, yaşadıklarını ırk değil, insanlık üzerinden izleyiciye anlatıyor. Hayatlarına kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken savaş yüzünden, yeni bir hayat için yola düşenlerin ve yıllarca yolculuk yapmak zorunda kalanların hikayesini ele alan Can Yeleği oyununda, mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalıyor.

"HEPİMİZ AYNI DÜNYADA YAŞIYORKEN, NASIL OLUYOR DA ÖTEKİNE DÖNÜŞÜYORUZ"
Can Yeleği oyununun yönetmenliğini üstlenen Nihat Alpteki, oyunu "Oyunumuz dünyanın her yerinde yüzyıllardır yaşanan ve günümüzde her anına tanık olduğumuz, ne yazık ki hemen unuttuğumuz hatta kanıksadığımız göç sorununu bir annenin yolculuğuna ortak ederek anlatıyor" sözleriyle anlattı.
Dramaturjisini Dilek Tekintal'ın, müziğini Barış Manisa'nın, sahne ve kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu'nun, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın, video tasarımını Mustafa Küçücük'ün yaptığı ve fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyun, 70 dakika süren tek perdelik gösterimiyle 13 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İBB Şehir Tiyatrolarında tiyatro severlerle buluşmayı beliyor.
(FOTOĞRAF)

Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldıŞehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldıŞehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldıŞehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldı

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