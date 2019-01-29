HABER

Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu 'Can Yeleği'nin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL(DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL(DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Galaya Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, Sina Baydur, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, sanatçılar Engin Uludağ ve Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı ile seyirciler katıldı.

IRK DEĞİL, İNSANLIK MESELESİ

Gönül Kıvılcım'ın yazdığı ve Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, tek kişilik performansıyla seyirci karşısına çıktı.

Göç ve mülteci meselesini sahneye taşıyan oyunda bir anne, yaşadıklarını ırk değil, insanlık üzerinden izleyiciye anlatıyor. Hayatlarına kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken savaş yüzünden, yeni bir hayat için yola düşenlerin ve yıllarca yolculuk yapmak zorunda kalanların hikayesini ele alan Can Yeleği oyununda, mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalıyor.

"HEPİMİZ AYNI DÜNYADA YAŞIYORKEN, NASIL OLUYOR DA ÖTEKİNE DÖNÜŞÜYORUZ"

Can Yeleği oyununun yönetmenliğini üstlenen Nihat Alpteki, oyunu "Oyunumuz dünyanın her yerinde yüzyıllardır yaşanan ve günümüzde her anına tanık olduğumuz, ne yazık ki hemen unuttuğumuz hatta kanıksadığımız göç sorununu bir annenin yolculuğuna ortak ederek anlatıyor" sözleriyle anlattı.

Dramaturjisini Dilek Tekintal'ın, müziğini Barış Manisa'nın, sahne ve kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu'nun, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın, video tasarımını Mustafa Küçücük'ün yaptığı ve fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyun, 70 dakika süren tek perdelik gösterimiyle 13 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İBB Şehir Tiyatrolarında tiyatro severlerle buluşmayı beliyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
DHA DIŞ - Lavrov ile Zarif, Venezuela’daki gelişmeleri görüştüDHA DIŞ - Lavrov ile Zarif, Venezuela’daki gelişmeleri görüştü
Engelli girişimci, 'Engelsiz Dünya Kafe'yi açtıEngelli girişimci, 'Engelsiz Dünya Kafe'yi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Gazetecilere göğsünü gösteren trans il dışına çıkarıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve fırtına uyarısı)

Yeniden geliyor! Saat verip uyardı: Hortum riski yüze 30...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.