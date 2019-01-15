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Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: "Söz Veriyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: "Söz Veriyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aleksei Arbuzov'un yazdığı, Fatuş Sevengil'in çevirdiği ve Hülya Karakaş’ın yönettiği "Söz Veriyorum" adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.

Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde ilk gösterimini 16 Ocak'ta yapacak oyun 2'nci Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alıyor.

Müziğini Cihan Kurtaran'ın, dramaturjisini Hatice Yurtduru'nun, sahne-kostüm tasarımını Almila Altunsoy'un, ışık tasarımını Mahmut Özdemir'in, efekt tasarımını Nesin Coşkuner'in, hareket düzenini Serkan Bozkurt'un yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu'nun çektiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor.

"Söz Veriyorum", 16-19 Ocak ve 23-26 Ocak tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenilebilecek.

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Aleksei Arbuzov' Can Ertuğrul Söz Veriyorum şehir tiyatroları

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