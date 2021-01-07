Şehir tiyatrosu oyuncularının büyük başarısı

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, büyük bir başarıya imza atarak 10 ülke ve 27 kentin katıldığı Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından yılın ‘Başarı Emek Ödülüne’ layık görüldü.

Sahnelediği tiyatro oyunları ile büyük bir başarı yakalayan Belediye Şehir Tiyatrosu, başarılarını yurt içinin yanı sıra uluslararası alanda aldığı ödüllerle taçlandırıyor. Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, elde edilen ödüllerle belediye şehir tiyatrosunu dünyaya tanıtmak istediklerini kaydetti. Daha öncesinde de 2 ödül daha aldıklarını dile getiren Elmas, “Bizim ödülümüz zaten seyircimiz. Bu aldığımız 3’üncü ödül. İlk ödülümüz en iyi tiyatro canlandırmasıydı. İkinci ödülümüz ise Özdemir Nutku en iyi yardımcı oyuncu ödülüdür. Yeni aldığımız ödül de bildiğiniz gibi ‘Başarı Emek Ödülü’dür. Darısı diğer ödüllerin başına diyorum. Afyonkarahisar için ve sanat için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Adımızı tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz”

2021 yılına ödülle başladıklarını söyleyen Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, tiyatro gazetesinin öncülüğünde Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro ödülleri düzenlendiğini hatırlattı. Elmas, “10 ülke ve 27 il arasında seçici kurul tarafından ‘Başarı Emek Ödülü’ne layık görüldük. Biz Belediye Şehir Tiyatrosu olarak adımızı tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Memleketimizde tiyatro kültürünün yaygınlaşması için ulaşıyoruz. Böylesine güzel bir ödül almak bizleri kamçıladı. Buradan emeği olan herkese, tiyatro gazetesine ve seçici kurula teşekkür ederim. Bizlerin daima yanımızda olan Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e, Belediye Başkan Yardımcımız Süleyman Karakuş’a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar’a teşekkür ediyorum. Yeni süreçte ve yeni oyunlarla ismimizi duyulmaya devam edeceğiz” dedi.

